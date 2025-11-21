Единый стандарт для домовых указателей появился в Кургане. Скрин

Для исторических зданий предусмотрены специальные прямоугольные и квадратные формы табличек, а в центре города на них могут наноситься исторические названия улиц. Все указатели должны изготавливаться из светопроницаемого ударопрочного АБС-пластика толщиной 4 мм с использованием самоклеящейся пленки. Для домов, построенных после 1955 года, утверждена бело-синяя цветовая гамма, для социальных объектов допустимы иные цвета при соблюдении контрастности. Устанавливать знаки следует на высоте от 2,5 до 3,5 метра. Введен строгий запрет на использование баннерной ткани, электронных табло, размещение указателей на заборах и нанесение названий краской непосредственно на фасад.