Юрист назвал три важных налога, которые нужно оплатить в ноябре

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. До конца ноября россияне должны оплатить три налога — на имущество, землю и транспорт. Кроме того, нужно доплатить долги по НДФЛ за 2024 год, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов.
По его словам, имущественные налоги начисляют на основании данных реестров, а затем направляют квитанцию плательщику по месту регистрации или в личный кабинет на сайте ФНС. НДФЛ обычно тоже рассчитывают автоматически. Но в некоторых случаях стоит уточнить информацию.
«Если в прошлом году гражданин приобрёл новое имущество, и уведомление на уплату налога за него не пришло, необходимо самостоятельно сообщить о нём в ФНС до 31 декабря. Если имущество “старое” и уведомления раньше приходили, а в этом году нет — сообщать ничего не нужно. Отсутствие квитанции освобождает от ответственности за неуплату», — рассказал Голощапов.
Если не оплатить налоги до 1 декабря, начинают начисляться пени. А в случае сокрытия данных об имуществе еще и штраф до 40% от суммы налога. Поэтому за оставшееся время важно проверить личный кабинет налогоплательщика и оплатить все положенное, заключил юрист.