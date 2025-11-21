Юрист назвал три важных налога, которые нужно оплатить в ноябре

«Если в прошлом году гражданин приобрёл новое имущество, и уведомление на уплату налога за него не пришло, необходимо самостоятельно сообщить о нём в ФНС до 31 декабря. Если имущество “старое” и уведомления раньше приходили, а в этом году нет — сообщать ничего не нужно. Отсутствие квитанции освобождает от ответственности за неуплату», — рассказал Голощапов.