Пермский Политех опередил 619 вузов РФ в рейтинге популяризации исследований

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) вновь занял первое место среди 619 вузов России по цитируемости в научно-популярных СМИ. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба университета.

Рейтинг вузов подготовлен медиагруппой «Россия сегодня» и системой Brand Analytics.

«Пермский Политех занял первое место в рейтинге по популяризации научных исследований среди 619 российских вузов. Итоги подведены за третий квартал 2025 года», — рассказали представители ПНИПУ.

Политех в очередной раз опередил ведущие столичные университеты, включая МГУ, ВШЭ и МФТИ. Первую строчку рейтинга он возглавил уже в четвертый раз.

При подсчете оценивают активность вузов в продвижении научно-технологических достижений в публичном поле. Учитывается количество упоминаний университетов в материалах научно-популярных изданий и на их сайтах, а также в аккаунтах этих медиа в соцсетях. Итоговое место определяется по суммарному индексу, который отражает масштаб и устойчивость присутствия вуза в тематической повестке.