В Индии рыбаки выловили ската длиной 3,5 метра

В индийском штате Одиша в реке Деви рыбаки вытащили крупного ската весом в 300 кг и длиной 3,5 метра. Обычно эти рыбы живут на большой глубине, но этот скат запутался в сетях, сообщает издание Odisha Bytes.

Источник: Life.ru

Для вылова потребовалось участие двадцати человек и около двух часов работы. Длина рыбы превысила 3,5 метра, а вес составил примерно 300 килограммов. Рыбаки оценили мясо в 200 рупий за килограмм и получили около 60 тысяч рупий за продажу частному покупателю.

«Скаты питаются мелкой рыбой и часто переходят из моря в реку, когда добычи много. Они могут быть опасны — их зазубренные хвосты способны нанести смертельные укусы людям», — рассказал рыбак.

А ранее в Канаде волчица освоила уникальную методику браконьерства, научившись вытаскивать зубами рыболовные ловушки с уловом. Рыбаки долгое время не могли понять, кто систематически разоряет их снасти, предназначенные для отлова инвазивных зелёных крабов, но разгадка оказалась неожиданной. Сначала волчица вытягивает на берег сигнальный поплавок, а затем возвращается в воду, чтобы подтянуть за трос и саму ловушку.

