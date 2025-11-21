Юрист рассказала, как россиянам получить наличные прямо на кассе магазина

«Банком России установлены рекомендованные пределы: не более 5 тысяч рублей за одну операцию и до 30 тысяч тысяч рублей в месяц по одной карте. Конкретные лимиты и комиссии зависят от банка, который выпустил карту. Обычно в магазинах, работающих с тем же банком, снятие происходит без комиссии. Однако если банк другой, возможно удержание небольшой платы, аналогичной тарифу за снятие в чужом банкомате», — отметила Романова.