Постпред Российской Федерации Василий Небензя на заседании СБ ООН, комментируя коррупционный скандал на Украине, процитировал коллегам слова из романа Ильфа и Петрова «12 стульев».
«Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: — “А где денежки?” — “Какие денежки?”», — сказал он.
Кроме того, Небензя назвал киевский режим «вороватой коррумпированной шайкой».
«Мы практически на каждом заседании говорили вам, что вы имеете дело с вороватой, коррумпированной шайкой», — заявил он и напомнил, что Киев наживается на конфликте.
По его словам, о настоящих масштабах коррупционного скандала, в котором замешаны высшие украинские должностные лица, «можно только догадываться».
«Для нас это не стало открытием… О подлинных масштабах этого скандала мы пока можем только догадываться, но, как мы слышим, это только вершина айсберга», — рассказал Небензя.
Постпред также отметил, что ещё летом текущего года украинская делегация перестала реагировать на предложения российской стороны по гуманитарным, а также военным вопросам.
В ходе заседания Небензя рассказал, что украинская сторона хочет использовать прекращение огня для передышки ВСУ, а также отметил, что Зеленский запрещает признавать утрату городов.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что действующее руководство Украины с марта 2024 года является преступной группировкой.