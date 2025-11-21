Ричмонд
Вильфанд: почти всю Россию покрыл снег

На 20 ноября около 90% территории России покрыто снегом. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в дальнейшем, после таяния снежного покрова в некоторых регионах, этот показатель сократится до 87%.

В России наступает зима.

На 20 ноября около 90% территории России покрыто снегом. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в дальнейшем, после таяния снежного покрова в некоторых регионах, этот показатель сократится до 87%.

«Если оценивать установившийся снежный покров в России по площади, то к текущему моменту около 90% территории покрыто снегом. И даже если он сойдет, северная половина страны освободится от него из-за теплой погоды в ближайшие дни, все равно останется 87%», — передает ТАСС слова Вильфанда.

Синоптик добавил, что в настоящее время снегом покрыт Северо-Западный федеральный округ, а также Дальний Восток, Урал и Сибирь, особенно значительные снежные покровы наблюдаются в горных районах. При этом к концу недели большая часть Приволжского федерального округа освободится от снега.

Погода в России переходит в зимний режим — даже в южных регионах страны не ожидается комфортных температур. Вильфанд пояснил, что предзимье — это переходный сезон, который длится с октября до 15−20 декабря. В этот период погода перестраивается на зимний режим, что связано устойчивым понижением температуры и увеличением осадков.

