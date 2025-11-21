Вильфанд: почти всю Россию покрыл снег

Погода в России переходит в зимний режим — даже в южных регионах страны не ожидается комфортных температур. Вильфанд пояснил, что предзимье — это переходный сезон, который длится с октября до 15−20 декабря. В этот период погода перестраивается на зимний режим, что связано устойчивым понижением температуры и увеличением осадков.