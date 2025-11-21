ЧП на конференции ООН по климату: из-за массового отравления угарным газом пострадали 13 человек

Как минимум 13 человек отравились угарным газом вследствие пожара, который произошёл во время конференции ООН по климату в Бразилии. Об этом сообщает портал G1.
Организаторы рассказали, что огонь удалось локализовать всего за шесть минут, однако некоторым участникам потребовалась медицинская помощь. Всех людей, находившихся в зоне пожара, оперативно эвакуировали.
Причины возгорания пока выясняются. Среди возможных факторов, которые могли привести к пожару, называют неправильный температурный режим в павильонах, неисправности кондиционеров и опасность, связанную с наличием воды рядом с электрооборудованием.
Ранее сообщалось о случае, когда пожар случился в здании Российского центра науки и культуры в Никосии. По словам очевидцев, в него бросили коктейли Молотова.