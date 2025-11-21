Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧП на конференции ООН по климату: из-за массового отравления угарным газом пострадали 13 человек

На конференции ООН по климату в Бразилии 13 человек отравились угарным газом.

Источник: Комсомольская правда

Как минимум 13 человек отравились угарным газом вследствие пожара, который произошёл во время конференции ООН по климату в Бразилии. Об этом сообщает портал G1.

Организаторы рассказали, что огонь удалось локализовать всего за шесть минут, однако некоторым участникам потребовалась медицинская помощь. Всех людей, находившихся в зоне пожара, оперативно эвакуировали.

Причины возгорания пока выясняются. Среди возможных факторов, которые могли привести к пожару, называют неправильный температурный режим в павильонах, неисправности кондиционеров и опасность, связанную с наличием воды рядом с электрооборудованием.

Ранее сообщалось о случае, когда пожар случился в здании Российского центра науки и культуры в Никосии. По словам очевидцев, в него бросили коктейли Молотова.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше