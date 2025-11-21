Yonhap: Несколько военных КНДР пересекли границу с Южной Кореей

Военнослужащие КНДР пересекли военную демаркационную линию с Южной Кореей. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в Yonhap.
Согласно предварительным данным, бойцы недалеко от границы выполняли работы, в ходе которых случайно оказались на южнокорейской стороне.
Сразу после этого прозвучали предупредительные выстрелы — солдаты из КНДР сразу отступили обратно.
Точное число военных, пересекших границу, остается неизвестным, уточнили в агентстве.
Последний раз подобное происходило 24 августа. Тогда же около 30 северокорейских бойцов попали на территорию Южной Кореи, прозвучали предупредительные выстрелы.
Власти КНДР также планируют внести в свою конституцию положение об отсутствии намерения улучшать отношения с Южной Кореей. Пхеньян не желает сближения с Сеулом, который является союзником США.
Глава КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, призвал армию быть готовой к использованию ядерного оружия.
1 августа глава МИД Южной Кореи Чо Хен и государственный секретарь США Марко Рубио выразили желание достигнуть полной денуклеаризации Корейского полуострова.