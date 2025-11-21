«Ведомости»: ФСБ будет координировать все действия при кибератаках в России

С января 2026 года субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) будут обязаны непрерывно передавать информацию о компьютерных атаках и инцидентах в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации их последствий (ГосСОПКА, принадлежит ФСБ). Об этом сообщается в пакете проектов приказов, разработанном ФСБ и опубликованном на сайте нормативно-правовых актов.