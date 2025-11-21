Юрист Голощапов: россияне должны заплатить три основных налога до конца ноября

«В РФ до 1 декабря необходимо оплатить три основных налога за прошлый календарный год: на имущество, землю и транспорт. Точные суммы указаны в налоговом уведомлении, которое высылают на почту по месту регистрации или направляют в личный кабинет на сайте ФНС», — пояснил Голощапов в интервью агентству «Прайм».