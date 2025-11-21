Ричмонд
Юрист Голощапов: россияне должны заплатить три основных налога до конца ноября

В срок до конца ноября гражданам России необходимо осуществить оплату трех видов налогов: имущественного, земельного и транспортного. Также требуется погасить задолженности по налогу на доходы физических лиц за прошлый год, предупредил гендиректор ЕЮС Андрей Голощапов.

Если не заплатить налоги, то будут начисляться пени.

«В РФ до 1 декабря необходимо оплатить три основных налога за прошлый календарный год: на имущество, землю и транспорт. Точные суммы указаны в налоговом уведомлении, которое высылают на почту по месту регистрации или направляют в личный кабинет на сайте ФНС», — пояснил Голощапов в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, начисление имущественных налогов осуществляется на основе данных, содержащихся в государственных реестрах. Автоматический расчет применяется и в случае с НДФЛ, однако в отдельных ситуациях необходимо проверять и уточнять имеющиеся данные.

Юрист подчеркнул, что до конца ноября необходимо оплатить все налоги. В противном случае будут начислены пени. Если будут скрыты сведения об имуществе, то к пеням добавится штраф, размер которого может достигать 40% от суммы налога.

Ранее ФНС предупреждала о росте активности мошенников. Аферисты массово предлагают россиянам помощь с оплатой налогов, пользуясь непониманием гражданами процесса внесения платежей.