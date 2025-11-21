Вашингтон готов ввести дополнительные экономические ограничительные меры в отношении Российской Федерации, а также продолжат предоставлять вооружение украинской стороне, заявил постпред Соединённых Штатов при ООН Майк Уолтц.
По его словам, американская сторона готова оказывать дальнейшее «давление» на РФ, если она «продолжит игнорировать призывы к прекращению огня».
«Мы также продолжим предоставлять оружие для обороны Украины», — сказал он.
Высказывание прозвучало на заседании СБ Организации Объединённых Наций.
Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных государствах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что РФ готова к мирному урегулированию боевых действий на Украине.
Ранее постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Васили Небензя заявил, что летом текущего года украинская делегация перестала реагировать на предложения российской стороны по гуманитарным, а также военным вопросам.
Он отметил, что Киев говорит о прекращении огня для того, чтобы использовать его для передышки Вооружённых сил Украины, которые терпят поражение.