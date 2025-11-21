Для обвиняемого в убийстве Москалика просят пожизненное: фигурант признал вину

Обвинение потребовало для Игната Кузина, завербованного СБУ, пожизненное заключение за организацию взрыва в Балашихе под Москвой, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.