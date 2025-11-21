Для обвиняемого в убийстве Москалика просят пожизненное: фигурант признал вину

Обвинение потребовало для Игната Кузина, завербованного СБУ, пожизненное заключение за организацию взрыва в Балашихе под Москвой, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
Отмечается, что Второй западный окружной военный суд рассматривает дело Кузина в закрытом режиме. Сам обвиняемый признал вину по всем предъявленным обвинениям.
26 сентября Главное следственное управление Следственного комитета России объявило о завершении расследования уголовного дела. Кузин обвиняется в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.
Следствие установило, что с февраля по апрель 2025 года Кузин по заданию Службы безопасности Украины подготовил и установил самодельное взрывное устройство у подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где жил генерал.
Утром 25 апреля, когда Москалик выходил из подъезда, взрывное устройство было дистанционно активировано. В результате взрыва генерал погиб на месте, а также пострадали двадцать местных жителей.