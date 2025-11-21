В Госдуму внесут проект о стоматологических услугах для многодетных матерей

В пояснительной записке к проекту указано, что сегодняшнее законодательство не позволяет оплачивать стоматологию для матерей за счет маткапитала, хотя здоровье зубов имеет огромное значение для общего состояния организма. Если поправки будут приняты, это не только даст женщинам дополнительные социальные гарантии, но и создаст правовую основу для разработки конкретных механизмов реализации этой меры.