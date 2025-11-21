Воспитательница насильно кормила и избивала младенцев в Сингапуре

Сингапурскую воспитательницу обвинили в жестоком обращении с тремя детьми, за которыми она присматривала. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в The Straits Times.
Следователи выяснили, что 36-летняя женщина в 2024 году насильно кормила ребенка, после чего у него появилась рвота. Кроме того, она неоднократно била его по лицу и спине.
Пострадали и другие дети — еще двум мальчикам воспитательница закрывала рот слюнявчиком, накрывала лицо одеялом, била по рукам и бросала их на пол.
Женщине предъявили обвинения по трем статьям местного закона. Теперь ей грозит штраф до восьми тысяч сингапурских долларов, а также восемь лет тюремного заключения, уточнили в издании.
Недавно воспитательница из детского сада в Асбесте Свердловской области избила маленькую девочку. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.
Другая воспитательница из детского сада в Новороссийске обматерила и избила двухлетнюю девочку за то, что та не хотела есть. Чем еще известна женщина и что ей грозит, выясняла «Вечерняя Москва».