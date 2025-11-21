В Госдуму внесут проект о запрете алкомаркетов в нежилых помещениях новостроек

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов намерен внести в парламент законопроект, который запрещает размещать алкомаркеты в нежилых помещениях новостроек. Текст документа уже доступен ТАСС.
В законопроекте предлагается внести изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Согласно предложенным изменениям, будет запрещено открывать торговые объекты, где на алкоголь и спиртосодержащую продукцию приходится более 50% выручки, в нежилых помещениях вновь построенных многоквартирных домов.
В пояснительной записке к документу указывается, что на сегодняшний день на федеральном уровне отсутствует такой запрет. При этом практика показывает, что в новых жилых комплексах часто открываются алкомаркеты, что негативно влияет на криминогенную обстановку и нарушает права жителей на спокойствие и комфортную среду проживания.
Ранее сообщалось, что до конца текущего года все алкомаркеты в Вологодской области будут переформатированы в обычные продуктовые магазины.