Life.ru раскрыл рабочие лайфхаки по быстрому засыпанию

Согласно экспериментам физиологов, кратковременный сон продолжительностью два-три часа может быть почти так же эффективен, как и полноценный ночной. Исследования показывают, что человек, способный заснуть в тёплой ванне (при условии, что его голова находится над водой), получает от такого отдыха почти такой же восстановительный эффект.
Постель должна использоваться только для сна, не для того, чтобы готовиться, учить что-то, читать, только для сна и для секса, больше ни для чего постель не должна быть. Вы должны себя настроить, что кровать — место только для сна и для секса. И ваш мозг, когда вы будете ложиться в кровать, уже будет настроен на одно из двух действий, так вы будете быстрее засыпать.
Рустем Гайфутдинов.
Врач-невролог.
Постоянный ритуал отхода ко сну важен, так как он настраивает мозг и организм на своевременное засыпание.
«При поверхностном сне мозг не успевает естественным образом подготовиться к трудовому дню, очиститься от разных продуктов жизнедеятельности, токсинов, шлаков, удалить ненужную информацию. Для этого нужен достаточно полноценный глубокий сон», — заключает эксперт.
Ранее медики предупредили об опасности сна при искусственном свете. Согласно последним исследованиям, риск сердечного приступа увеличивается в два раза, если человек регулярно спит при искусственном или естественном освещении. Особую опасность представляет сон с полуночи до шести часов утра при ярком свете. В этом временном интервале вероятность развития сердечной недостаточности возрастает на 56%, а риск сердечного приступа — на 47%. Именно в эти часы в организме должна активно вырабатываться мелатонин — ключевой гормон сна, однако яркое освещение подавляет его производство.
