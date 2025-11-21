Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Ирана Пезешкиан предложил перенести столицу из Тегерана

Масуд Пезешкиан уточнил, что в Тегеране зафиксирован дефицит воды.

Источник: Аргументы и факты

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой о переносе столицы страны, он заявил, что в Тегеране наблюдается дефицит воды.

Кроме того, он отметил, что Тегеран «перенаселён».

«У нас нет выбора. Это необходимость», — сказал Пезешкиан, его слова приводит иранское агентство IRNA.

По его словам, в случае дальнейшего роста населения столицы станет «невозможно обеспечить всех жителей водой».

Он отметил, что проблема нехватки воды также актуальна для некоторых провинций.

В течение пяти лет в Иране фиксируется устойчивое снижение количества осадков. По данным синоптиков, текущем году в Тегеране осадков было на 40 процентов меньше нормы.

Ранее сообщалось, что в Британии запретили пользоваться шлангами для воды.