Президент Ирана Пезешкиан предложил перенести столицу из Тегерана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой о переносе столицы страны, он заявил, что в Тегеране наблюдается дефицит воды.
Кроме того, он отметил, что Тегеран «перенаселён».
«У нас нет выбора. Это необходимость», — сказал Пезешкиан, его слова приводит иранское агентство IRNA.
По его словам, в случае дальнейшего роста населения столицы станет «невозможно обеспечить всех жителей водой».
Он отметил, что проблема нехватки воды также актуальна для некоторых провинций.
В течение пяти лет в Иране фиксируется устойчивое снижение количества осадков. По данным синоптиков, текущем году в Тегеране осадков было на 40 процентов меньше нормы.
