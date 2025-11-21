Пациентку с болями в животе эвакуировали с острова Попова во Владивосток

«Сотрудники ССМП Владивостока обратились в Приморский филиал Морспасслужбы. Морской буксир “Руби” и спасательный катер-бонопостановщик “Капитан Балашов” с бригадой подстанции “Центральная” в составе врача СМП и фельдшера СМП на борту оперативно выдвинулись на помощь. Несмотря на плохие погодные условия, ветер 20 км/ч и волну до 1,5 метров, экипажи судов отлично справились с поставленной задачей», — говорится в сообщении.