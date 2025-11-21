Пациентку с болями в животе эвакуировали с острова Попова во Владивосток

Специалисты Владивостокской скорой совместно с сотрудниками Приморского филиала Морской спасательной службы оказали помощь пациентке с острова Попова. У 60-летней женщины появились сильная боль в животе, тошнота и рвота. Медработник филиала № 1 КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4», работающий на острове, оказал первую помощь и вызвал бригаду скорой, сообщает ТГ-канал (18+) «Владивостокская скорая».
«Сотрудники ССМП Владивостока обратились в Приморский филиал Морспасслужбы. Морской буксир “Руби” и спасательный катер-бонопостановщик “Капитан Балашов” с бригадой подстанции “Центральная” в составе врача СМП и фельдшера СМП на борту оперативно выдвинулись на помощь. Несмотря на плохие погодные условия, ветер 20 км/ч и волну до 1,5 метров, экипажи судов отлично справились с поставленной задачей», — говорится в сообщении.
После осмотра пациентка была поднята на борт и благополучно доставлена в порт Владивостока, где её уже ожидал автомобиль скорой помощи. По дороге в больницу медики не прекращали наблюдение за состоянием пациентки.
Сейчас она чувствует себя хорошо и проходит дальнейшее обследование.