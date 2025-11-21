Вильфанд: Снегом покрыто до 90% территории России

«Если оценивать установившийся снежный покров в России по площади, то к текущему моменту около 90% территории покрыто снегом», — сказал синоптик ТАСС, добавив, что в ближайшее время в Приволжском федеральном округе потеплеет и он освободится от снега. Но даже тогда снегом будет покрыто 87 процентов территории РФ.