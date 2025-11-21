Ричмонд
Вильфанд: Снегом покрыто до 90% территории России

В некоторых регионах потеплеет, но 87% территории РФ останется под снегом.

Источник: Комсомольская правда

Около 90 процентов российской территории покрыто снегом. Об этом информировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если оценивать установившийся снежный покров в России по площади, то к текущему моменту около 90% территории покрыто снегом», — сказал синоптик ТАСС, добавив, что в ближайшее время в Приволжском федеральном округе потеплеет и он освободится от снега. Но даже тогда снегом будет покрыто 87 процентов территории РФ.

Напомним, предстоящей зимой синоптики ожидают умеренное похолодание — в целом температурный фон будет примерно на уровне предыдущих лет, но при этом зима будет непредсказуемой с резкими перепадами и аномалиями.

Ранее Вильфанд предупреждал, что жителям центральной России не стоит ожидать прихода привычной зимней погоды в первой декаде декабря.

Подробнее о том, какой прогноз Гидрометцентр России подготовил на предстоящую зиму 2025−2026 годов, читайте здесь на KP.RU.

