Уолтц: Вашингтон готов ввести новые санкции в отношении России

США готовы ввести новые антироссийские санкции, а также продолжить поставку оружия для Киева. Об этом в четверг, 21 ноября, заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

Политик выступил в рамках заседания Совета Безопасности (СБ) организации. В ходе речи он подчеркнул, что Вашингтон будет оказывать давление на Москву, если она не согласиться прекратить огонь.

— Мы также продолжим предоставлять оружие для обороны Украины, — цитирует его ТАСС.

До этого народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* опубликовал полный перечень пунктов мирного плана США по Украине. В списке — подтверждение суверенитета Украины, а также гарантии безопасности от Вашингтона.

Глава киевского режима Владимир Зеленский может подписать «мирный план» США по Украине до 27 ноября. В приоритете — подписание соглашения до Дня благодарения.

Временный поверенный в делах США на Украине Джулия Дэвис утверждает, что ситуация наконец складывается в пользу мира, которого долго ждали украинские граждане.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

