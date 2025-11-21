Еще в одном регионе Казахстана детей начали массово переводить на «дистанционку»

В ДСЭК региона отметили, что в этом году отмечается рост заболеваемости сезонными заболеваниями среди школьников. «Ситуация меняется каждый день. Почему? Потому что применяются оперативные профилактические мероприятия», — заявили в ведомстве. В Таразе из 85 школ закрылась 51, и всех детей отправили на удаленку. Специалисты считают это логичным, так как в большинстве регионов относительно теплая погода способствует быстрому распространению вирусов.