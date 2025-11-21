Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще в одном регионе Казахстана детей начали массово переводить на «дистанционку»

В Жамбылской области, как и на большей части страны, выросло число болеющих ОРВИ и гриппом, поэтому детей начали массово переводить на онлайн-обучение, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

В ДСЭК региона отметили, что в этом году отмечается рост заболеваемости сезонными заболеваниями среди школьников. «Ситуация меняется каждый день. Почему? Потому что применяются оперативные профилактические мероприятия», — заявили в ведомстве. В Таразе из 85 школ закрылась 51, и всех детей отправили на удаленку. Специалисты считают это логичным, так как в большинстве регионов относительно теплая погода способствует быстрому распространению вирусов.

С 1 сентября по всей стране ОРВИ переболели почти 1,5 миллиона человек, из которых 66% — дети. В Актобе из-за ухудшения эпидситуации в некоторых школах просят приводить детей исключительно в масках. Обязательный масочный режим введен во всех детских интернатах закрытого типа, больницах и поликлиниках. Пик заболеваемости ожидается в декабре, как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области.