Еще в одном регионе Казахстана детей начали массово переводить на «дистанционку»

В ДСЭК региона отметили, что в этом году отмечается рост заболеваемости сезонными заболеваниями среди школьников. «Ситуация меняется каждый день. Почему? Потому что применяются оперативные профилактические мероприятия», — заявили в ведомстве. В Таразе из 85 школ закрылась 51, и всех детей отправили на удаленку. Специалисты считают это логичным, так как в большинстве регионов относительно теплая погода способствует быстрому распространению вирусов.
С 1 сентября по всей стране ОРВИ переболели почти 1,5 миллиона человек, из которых 66% — дети. В Актобе из-за ухудшения эпидситуации в некоторых школах просят приводить детей исключительно в масках. Обязательный масочный режим введен во всех детских интернатах закрытого типа, больницах и поликлиниках. Пик заболеваемости ожидается в декабре, как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области.