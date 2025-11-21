Россиянам напомнили о трех налогах, которые нужно оплатить до конца ноября

До конца ноября российским налогоплательщикам необходимо выполнить обязательства по трём имущественным налогам — на имущество, землю и транспорт, а также доплатить недоимку по НДФЛ за 2024 год.
Как пояснил эксперт Андрей Голощапов в беседе с агентством «Прайм», уведомления об уплате обычно направляются ФНС автоматически на основании данных реестров — по месту регистрации или в личный кабинет налогоплательщика.
При этом существуют важные исключения: если гражданин приобрёл новое имущество в прошлом году и не получил уведомление, он обязан самостоятельно сообщить об этом в налоговую службу до 31 декабря. Если же имущество ранее уже было зарегистрировано и уведомления не поступило, обязанности по подаче сведений нет — отсутствие квитанции в таком случае освобождает от ответственности за неуплату.
Нарушение сроков оплаты до 1 декабря влечёт начисление пеней, а сокрытие данных об имуществе может привести к штрафу до 40% от неуплаченной суммы. Эксперт рекомендует проверить личный кабинет на сайте ФНС и своевременно погасить все обязательства.
