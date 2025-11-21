Россиянам напомнили о трех налогах, которые нужно оплатить до конца ноября

При этом существуют важные исключения: если гражданин приобрёл новое имущество в прошлом году и не получил уведомление, он обязан самостоятельно сообщить об этом в налоговую службу до 31 декабря. Если же имущество ранее уже было зарегистрировано и уведомления не поступило, обязанности по подаче сведений нет — отсутствие квитанции в таком случае освобождает от ответственности за неуплату.