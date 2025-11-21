Вильфанд: 90 процентов территории России покрыто снегом

Около 90 процентов российской территории уже покрыто снегом. Об этом в пятницу, 21 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, даже при таянии показатель практически не сократится — максимум он упадет на 2−3 процента.
— И даже если он сойдет, северная половина страны освободится от него из-за теплой погоды в ближайшие дни, все равно останется 87, — отметил синоптик.
Так, к концу текущей недели снег исчезнет на территории всего Приволжского федерального округа. Северо-Западный федеральный округ и Дальний восток, в свою очередь, уже успели покрыться льдом.
Вильфанд добавил, что данный вид атмосферных осадков в больших количествах присутствует в горах, передает ТАСС.
До этого он также утверждал, что с учетом возможности точно прогнозировать погоду только на ближайшие 6−7 дней, пока можно сказать, что в начале декабря привычной зимней погоды не будет.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова уточнила, что на следующей неделе в Московский регион вернется снег. Смена характера погоды произойдет 24 ноября — тогда атмосферное давление упадет.