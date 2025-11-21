Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вильфанд: 90 процентов территории России покрыто снегом

Около 90 процентов российской территории уже покрыто снегом. Об этом в пятницу, 21 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Около 90 процентов российской территории уже покрыто снегом. Об этом в пятницу, 21 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, даже при таянии показатель практически не сократится — максимум он упадет на 2−3 процента.

— И даже если он сойдет, северная половина страны освободится от него из-за теплой погоды в ближайшие дни, все равно останется 87, — отметил синоптик.

Так, к концу текущей недели снег исчезнет на территории всего Приволжского федерального округа. Северо-Западный федеральный округ и Дальний восток, в свою очередь, уже успели покрыться льдом.

Вильфанд добавил, что данный вид атмосферных осадков в больших количествах присутствует в горах, передает ТАСС.

До этого он также утверждал, что с учетом возможности точно прогнозировать погоду только на ближайшие 6−7 дней, пока можно сказать, что в начале декабря привычной зимней погоды не будет.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова уточнила, что на следующей неделе в Московский регион вернется снег. Смена характера погоды произойдет 24 ноября — тогда атмосферное давление упадет.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше