«Нам мало не покажется»: актюбинка обвинила в болезни детей центр замены масла

Айгуль Тайменова живет в доме в районе Москва уже 30 лет. Но теперь из ее окон не «огни большого города», а глухая бетонная стена. Солнце пропало год назад, когда сосед-предприниматель возвел вплотную к ее участку коммерческий объект. С того момента, говорит женщина, проблемы стали нарастать как снежный ком: во двор и под фундамент стекают химикаты, комнаты покрылись плесенью. Постоянная сырость, по словам Айгуль, ударила по здоровью ее детей. У обоих сыновей диагностировали бронхиальную астму.
Женщина подала в суд, требуя снести постройку. «Летом вообще дышать нечем. Окно открывать я не могу. Ребенок у меня болеет, стоит на учете. В сентябре месяце мы попали в больницу с тяжелой отдышкой, его госпитализировали. Теперь ко всему этому у меня второй сын заболел в этом году. У него тоже поставили бронхиальную астму. Младший, уже второй год как они построили, у меня второй год болеет», — делится женщина.
В недоумении и соседи. Люди уверены: такие объекты вообще не должны появляться среди домов частного сектора. «Мы даже не можем построить во дворе что-то, возьми гараж. Должны отступить 6 метров, гараж свой, во дворе. А здесь, извините, рабочая зона. Во-первых, дымоход идет газовый. Там должен слив быть. Оно в любом случае скопление. Это все угарный газ. Не дай Бог, где-то что-то взорвется. Там склады масла. Нам мало не покажется», — считает другая жительница района Наталья Насальская.
Суд подтвердил опасения жильцов. Объект признали самовольным и построенным с грубыми нарушениями санитарных и противопожарных норм. «Объект построен с существенными нарушениями законодательства: отсутствовали разрешительные документы, проектная документация, заключение экспертизы, авторский и технический надзор. Не соблюдены санитарные разрывы (не менее 15 метров) и противопожарные расстояния (не менее 6 метров). Решением суда города Актобе иск удовлетворен частично, на ответчика наложена обязанность по снесению спорного объекта», — заявили в суде.
Предприниматель комментировать ситуацию отказался. Он пытался оспорить решение, но апелляция оставила снос в силе. Теперь жители маленькой Москвы называют это своей большой победой. А Айгуль надеется, что вскоре в ее доме снова появится солнечный свет.