Родителям объяснили, как заниматься с детьми безопасным фитнесом

Многие дети в холодное время мало двигаются. Тогда на помощь может прийти детский фитнес. Сооснователь Motify, онлайн-сервиса для тренировок с персональным тренером Руслан Гафуров рассказал KP.RU, как заниматься безопасно и с удовольствием.
— Детским фитнесом легко заниматься дома, если у вас есть на это время и вы уверены, что сможете помочь ребенку грамотно выполнять упражнения. Не забывайте о разминке и заминке: первые 5−10 минут должны содержать совсем легкие упражнения, чтобы суставы и связки разогрелись, — объяснил эксперт.
Упражнения для самых маленьких — это бег на месте, прыжки, кувырки и махи руками и ногами, для старших детей — более сложные варианты, а подростки могут заниматься почти взрослым фитнесом.
— Уделяйте много внимания технике выполнения упражнений. Она гораздо важнее количества повторений или сложности. Когда ребенок научится приседать или отжиматься правильно, можно будет постепенно и мягко увеличивать нагрузку, но не раньше, — подчеркнул специалист.
Регулярные тренировки укрепляют мышцы, кости, развивают выносливость, поддерживают иммунитет и учат взаимодействовать с другими детьми.