Родителям объяснили, как заниматься с детьми безопасным фитнесом

— Детским фитнесом легко заниматься дома, если у вас есть на это время и вы уверены, что сможете помочь ребенку грамотно выполнять упражнения. Не забывайте о разминке и заминке: первые 5−10 минут должны содержать совсем легкие упражнения, чтобы суставы и связки разогрелись, — объяснил эксперт.