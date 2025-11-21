Росавиация: Временные ограничения введены в аэропортах Саратова и Тамбова

Два российских аэропорта временно ограничили работу в ночь на пятницу 21 ноября. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.
«Аэропорты Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале официального представителя ведомства Артема Кореняко.
Эта мера нужна для того, чтобы обеспечить безопасность полётов, добавил представитель Росавиации.
Также сообщалось, что Росавиация ввела ограничения в аэропорту Котласа в Архангельской области.
Накануне в Пермском аэропорту задерживались несколько самолетов. Время задержки составило более 12 часов. Подробности здесь на KP.RU.
Напомним, 19 ноября проезд по Крымскому мосту перекрывали на полчаса. Это также предпринималось для того, чтобы обеспечить безопасность транспортных средств, проезжающих по мосту.