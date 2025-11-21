Сбербанк назвал востребованную компетенцию при поиске сотрудника

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Самой востребованной компетенцией ближайших лет при поиске сотрудника станет его умение интегрировать генеративный искусственный интеллект в свою работу, говорится в материалах центра макроэкономических исследований Сбербанка, которые есть у РИА Новости.
«Развитие генеративного искусственного интеллекта (GenAI) уже задает тренды на российском рынке труда, меняет логику профессий и процессы в компаниях… По прогнозам аналитиков “Сбера”, самой востребованной компетенцией ближайших лет станет умение интегрировать GenAI в свою работу. Владение GenAI станет условием профессиональной состоятельности для многих профессий», — говорится в исследовании в рамках международной конференции AI Journey.
«Сильная корпоративная культура и обучение сотрудников навыкам работы с GenAI становятся обязательными для успешного бизнеса. Ближайшие три года определят разрыв между компаниями, которые интегрировали GenAI, и теми, кто проигнорировал этот тренд», — отмечается в исследовании.
Уточняется, что 41% вакансий на российском рынке исследователи отнесли к высокоавтоматизируемым с помощью генеративного искусственного интеллекта, это означает, что в этих вакансиях есть большой процент алгоритмизируемых задач.
По данным исследования, востребованность навыков генеративного искусственного интеллекта растет повсеместно. «От соискателей ожидают умения работать с GenAI во все большем количестве направлений — это маркетинг, дизайн, аналитика, контент-менеджмент, обучение, работа с маркетплейсами. Компании ищут специалистов, которые умеют создавать продвинутые промпты и добиваться от нейросетей качественных результатов», — заключили аналитики.