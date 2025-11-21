Сбербанк назвал востребованную компетенцию при поиске сотрудника

«Развитие генеративного искусственного интеллекта (GenAI) уже задает тренды на российском рынке труда, меняет логику профессий и процессы в компаниях… По прогнозам аналитиков “Сбера”, самой востребованной компетенцией ближайших лет станет умение интегрировать GenAI в свою работу. Владение GenAI станет условием профессиональной состоятельности для многих профессий», — говорится в исследовании в рамках международной конференции AI Journey.