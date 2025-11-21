Yle: Финляндия хочет восстановить «болотные ловушки» на границе с РФ

Власти Финляндии изучают возможность восстановления так называемых «болотных ловушек», сообщает Yle.
По данным телерадиокомпании, речь идёт об использовании болот в целях «обороны» на границе с Российской Федерацией.
«Лёгкая бронетехника может преодолеть часть болот летом, но для тяжёлой техники и колёсного транспорта снабжения болота — серьёзное препятствие», — заявил экс-начальник Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери.
По информации журналистов, в настоящее время Минобороны и Министерство окружающей среды Финляндии выясняют, возможно ли применять болота в восточной Лапландии «в оборонительных целях».
В материале сказано, что частично инициатива связана с давлением со стороны ЕС.
Представитель финской Ассоциации лесного хозяйства Юха Хяннинен заявил, что сомневается в военной пользе идеи. По его словам, «зимой болота замерзают, а зима в Финляндии длится почти шесть месяцев».
Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что ЕС представил документ, где говорится о войне против Российской Федерации.