Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Yle: Финляндия хочет восстановить «болотные ловушки» на границе с РФ

По данным телерадиокомпании, речь идёт об использовании болот в целях «обороны» на границе.

Власти Финляндии изучают возможность восстановления так называемых «болотных ловушек», сообщает Yle.

По данным телерадиокомпании, речь идёт об использовании болот в целях «обороны» на границе с Российской Федерацией.

«Лёгкая бронетехника может преодолеть часть болот летом, но для тяжёлой техники и колёсного транспорта снабжения болота — серьёзное препятствие», — заявил экс-начальник Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери.

По информации журналистов, в настоящее время Минобороны и Министерство окружающей среды Финляндии выясняют, возможно ли применять болота в восточной Лапландии «в оборонительных целях».

В материале сказано, что частично инициатива связана с давлением со стороны ЕС.

Представитель финской Ассоциации лесного хозяйства Юха Хяннинен заявил, что сомневается в военной пользе идеи. По его словам, «зимой болота замерзают, а зима в Финляндии длится почти шесть месяцев».

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что ЕС представил документ, где говорится о войне против Российской Федерации.