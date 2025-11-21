Снегом покрыто до 90% территории России

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что за 19 ноября в России были побиты сотни метеорекордов. Аномальная жара пришла в регионы, оказавшиеся в тёплом секторе мощного циклона. Воздушные массы со Средиземноморья добрались до Урала и Сибири. Циклон, накануне прогревавший Поволжье и юг страны, принёс тепло в Пермь, Екатеринбург и даже Ханты-Мансийск. Однако пик потепления уже пройден.