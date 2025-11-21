Проверить траты местного акимата потребовали жители Форт-Шевченко

Речь идет об аллее имени Мустафы Шокая. На ее строительство из бюджета выплатили 105 млн тенге. Однако жители Форт-Шевченко сомневаются, что все деньги были потрачены по назначению.
«Например, уложенная плитка вместо 6 сантиметров имеет всего 4,5. Одна только опора стоит минимум 100 тысяч тенге. А вот эти трубы… Обычную металлическую конструкцию можно отрезать и купить примерно за 20 тысяч. Видно, что тут на всем сэкономили», — заявил горожанин Асылбек Махмуд.
Телеканал отмечает, что некоторые элементы действительно слабо установлены и выглядят очень хрупкими, другие уже начали трескаться и сыпаться, не выдержав ветра. Жители боятся, что не все конструкции смогут пережить зиму.
Узнав, во сколько обошелся сквер, активисты потребовали проверить стоимость материалов и качество работ. В районном акимате с критикой согласились и дали подрядной компании месяц на устранение нарушений. Тем более что сквер еще не сдан в эксплуатацию.
«Департамент внутреннего госаудита области завершил проверку и предоставил акт. По всем поврежденным и смещенным участкам вынесены замечания. Подрядчику дали месяц на их устранение. Поврежденную брусчатку заменят. Оштукатуренные поверхности перекрасят. Асфальт после вчерашнего замечания тоже должны переложить», — заявил замакима Тупкараганского района Дидарбек Жантуаров.