Дефицит кадров в России пошел на спад и вернулся к уровням 2023 года

В III квартале 2025 года дефицит кадров в России ослаб и вернулся к уровню 2023 года, следует из данных «Мониторинга предприятий» Банка России. Показатель обеспеченности бизнеса работниками составил минус 25,7 пункта — это баланс между долей компаний, у которых есть избыток сотрудников, и тех, кому работников не хватает.