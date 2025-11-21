Льготники Владивостока смогут получить участок земли за пределами города

Скоро для жителей Владивостока, которым положены льготы и которые состоят на учёте по региональному закону, откроется возможность выбирать участок не только в краевом центре, но и в других уголках Приморья.
Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас в мэрии занимаются документами и переговорами: уже готовы принять такие заявки Тернейский и Пожарский муниципальные округа, а Кировский район подключится, как только оформит юридические перемены, связанные с преобразованием в муниципальный округ.
В самом Владивостоке многодетным семьям землю выделяют поэтапно. В этом году участки получили 92 семьи, ещё 173 семьи воспользовались альтернативой — денежной выплатой, которая на данный момент составляет 1 миллион 82 тысячи рублей. Благодаря новым правилам очередь на землю существенно уменьшилась: вместо почти шести тысяч семей теперь в списке меньше трёх тысяч.
Для жителей, участвовавших в специальной военной операции, администрация также старается подобрать подходящие участки. Уже найден большой земельный массив на острове Русском рядом с посёлком Экипажный, где планируется создать три десятка новых участков. Помимо этого, администрация договорилась с военными о снятии ограничений, и также ведутся поиски земли в районе бухты Рында. Сейчас на учёте по бесплатному предоставлению земельного участка состоят 82 участника СВО и 61 член семей участников.
Все эти перемены позволяют надеяться, что и многодетные, и семьи участников СВО скоро смогут выбирать удобный вариант для себя — участок земли во Владивостоке или за его пределами, а возможно — денежную выплату, которую также можно будет направить на приобретение жилья.