Льготники Владивостока смогут получить участок земли за пределами города

Для жителей, участвовавших в специальной военной операции, администрация также старается подобрать подходящие участки. Уже найден большой земельный массив на острове Русском рядом с посёлком Экипажный, где планируется создать три десятка новых участков. Помимо этого, администрация договорилась с военными о снятии ограничений, и также ведутся поиски земли в районе бухты Рында. Сейчас на учёте по бесплатному предоставлению земельного участка состоят 82 участника СВО и 61 член семей участников.