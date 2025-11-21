Сварщица из Кызылорды покоряет реалити-шоу

Представители трудовых специальностей впервые стали героями зрелищного телевизионного формата, передает «24kz». Это первое реалити-шоу в стране, где главные герои — не медийные личности, а простые труженики. Шоу транслируется на телеканале «Хабар» и посвящено Году рабочих профессий.