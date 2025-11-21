Ричмонд
Сварщица из Кызылорды покоряет реалити-шоу

Опытная сварщица из Кызылорды 36-летняя Газиза Рыскулова покоряет телевизионное реалити-шоу «Шеберлер шайқасы», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Представители трудовых специальностей впервые стали героями зрелищного телевизионного формата, передает «24kz». Это первое реалити-шоу в стране, где главные герои — не медийные личности, а простые труженики. Шоу транслируется на телеканале «Хабар» и посвящено Году рабочих профессий.

Создатели шоу отмечают талант и харизму участников. Среди них — сварщица Газиза Рыскулова с 20-летним стажем. По словам организаторов шоу, она на равных состязается с мужчинами и показывает образцовое мастерство.

Каждая серия посвящена отдельной профессии. Это фермеры, строители, сварщики, швеи, пожарные, повара, автомеханики, мастера по дереву. Для участников создали соответствующие декорации. Например, ферму, цеха, мастерские и стройплощадку.

«Задания на шоу вполне реальные: от стрижки овец и укладки кирпичной стены до пошива изделий и приготовления сложных блюд», — говорится в репортаже.

В эти дни в Астане проходит международный мастер-класс по хирургической коррекции врожденных пороков сердца.