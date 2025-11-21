Перечислены три ситуации, когда россиянин может отложить оплату штрафа: ответ дал юрист

Платить штрафы, назначенные судом, обязан каждый гражданин. Однако иногда оплату можно задержать без наказания за просрочку. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Максим Волков.
По его словам, недавно Верховный суд принял решение, которое допускает уважительные причины для задержки оплаты штрафа. Среди таких причин — серьёзное лечение или болезнь, нахождение в зоне чрезвычайной ситуации и ошибки в реквизитах для оплаты.
«Для отмены штрафных санкций нужно подтвердить уважительную причину документально. Это может быть больничный лист, справка врача, официальный документ о ЧС или банковская квитанция с ошибкой», — объяснил Волков.
Юрист подчеркнул, что это решение делает законодательство более гибким и человечным, позволяя правовой системе не только обеспечивать порядок, но и учитывать обстоятельства, в которых оказался человек.
