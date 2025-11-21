Хабаровское предприятие нарушило правила хранения 70 тонн кеты

Россельхознадзор вынес предупреждение хабаровской компании за нарушение правил перевозки и хранения крупной партии замороженной рыбы. Речь идет о 70 тоннах мороженой кеты, которую предприятие готовилось отправить на продажу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В конце сентября инспекторы проверили температуру хранения рыбы в рефрижераторных прицепах на территории Диомидовского рыбного порта. Замеры показали, что температура в толще рыбы составляла всего −15,2 градуса и −16,2 градуса, тогда как по правилам она должна быть не выше −18 градусов.
Такое нарушение могло привести к порче ценной продукции. Рыбу немедленно отправили на дополнительную заморозку, чтобы привести ее в соответствие с требованиями безопасности.
По факту нарушения было начато административное дело. Учитывая, что это первое нарушение предприятия, суд ограничился предупреждением, а не штрафом. Компании придется строже следить за соблюдением температурного режима при перевозке и хранении рыбной продукции.