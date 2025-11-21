Хабаровское предприятие нарушило правила хранения 70 тонн кеты

В конце сентября инспекторы проверили температуру хранения рыбы в рефрижераторных прицепах на территории Диомидовского рыбного порта. Замеры показали, что температура в толще рыбы составляла всего −15,2 градуса и −16,2 градуса, тогда как по правилам она должна быть не выше −18 градусов.