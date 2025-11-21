Проект «Доступный спорт» продолжается в Хабаровском крае

На спортивные выходные приглашают всех жителей и гостей Хабаровского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Соревнования, мастер-классы и фестивали организованы благодаря проекту «Доступный спорт» по госпрограмме «Спорт России», инициированной президентом страны Владимиром Путиным.
Так, 22 ноября всех желающих ждут на забеге «Вот это номер» (0+). Дистанция составит 5 км. Участникам предлагают взять памятный для вас номер или получить на разминке от организаторов. Старт в 09:00. Место сбора: Хабаровск, набережная стадиона им. Ленина, у сцены возле речного вокзала.
Футбольная баталия на снегу (0+) для мальчиков и девочек в возрасте 7−12 лет пройдет в краевой столице 22 ноября. Это отличная возможность поиграть с друзьями, побегать и получить заряд бодрости. Стартовый свисток запланирован на 17:00. Игра пройдет на дворовой площадке на ул. Краснореченская, 165.
26 ноября в Хабаровске пройдет турнир по настольному теннису (0+) для старшего поколения. Организаторы ждут пенсионеров. Участие бесплатное. Начало состязаний в 14:00. Всех желающих ждут в спортивном клубе по адресу ул. Ленинградская, 9.
Любителей бега приглашают принять участие в бесплатной тренировке (0+), которая состоится 26 ноября в 19:30 на беговых дорожках спортивного комплекса «Ерофей» в Хабаровске. Организаторы предупреждают, что мероприятие может быть отменено или перенесено в случае неблагоприятных погодных условий, поэтому за актуальной информацией следует обращаться по телефону 89143167656.
Кроме того, в Хабаровске проходят бесплатные занятия для детей и подростков. В программе: развитие координации, выносливости, скорости реакции и силы через специальные упражнения, игра в шахматы и шашки. Для записи обратитесь по номеру 8 (924)105−25−60. Тренировки проходят по адресу ул. 65-летия Победы, ⅙.
Добавим, что проект «Доступный спорт» способствует достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70% — такую задачу поставил Президент России Владимир Путин. В свою очередь, глава региона Дмитрий Демешин поручил создавать условия для активного досуга жителей в каждом дворе.