Богородский маньяк подсадил на наркотики своего девятилетнего сына

По словам 19-летней девушки, в доме у Дмитрия повсюду камеры. Сам убийца жаловался на свою супругу, называя её наркозависимый. Артамошкин утверждал, что его жена украла деньги и уехала в Санкт-Петербург, где легла в реабилитационный центр. Однако уже на второй неделе он сам начал употреблять наркотики, а также подсадил на них своего сына. Кроме того, он оказывал психологическое давление, пытаясь подсадить на вещества нянь, иногда с применением силы. После этого он упрекал их в «наркомании», обвинял в кражах, насиловал и избивал.