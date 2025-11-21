Ричмонд
Британия отправила истребители к российскому судну «Янтарь»

За российским океанографическим судном «Янтарь» ведется активное наблюдение — британские военные уже привлекли истребители и фрегат. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил заместитель главы Минобороны Великобритании Алистер Карнс.

По его словам, власти страны намерены установить слежку за кораблем. Он также добавил, что судно не сможет выполнять свою миссию свободно и без контроля со стороны британских сил.

— Мы сделаем так, что судно не сможет выполнять свою миссию беспрепятственно и без отслеживания, — цитирует политика РИА Новости.

19 ноября глава Министерства обороны королевства Джон Хили утверждал, что «Янтарь» параллельно с картографированием подводных кабелей якобы направляет лазерные лучи на пилотов ВВС Великобритании.

15 ноября посольство России в Бухаресте также отвергло обвинения Румынии в нарушении воздушных границ российским беспилотником.

До этого ФСБ предотвратила попытку угона истребителя МиГ-31 украинской разведкой. Судно планировали направить на авиабазу НАТО в Румынии, где его бы сбили войска.

В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
