Британия отправила истребители к российскому судну «Янтарь»

За российским океанографическим судном «Янтарь» ведется активное наблюдение — британские военные уже привлекли истребители и фрегат. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил заместитель главы Минобороны Великобритании Алистер Карнс.
По его словам, власти страны намерены установить слежку за кораблем. Он также добавил, что судно не сможет выполнять свою миссию свободно и без контроля со стороны британских сил.
— Мы сделаем так, что судно не сможет выполнять свою миссию беспрепятственно и без отслеживания, — цитирует политика РИА Новости.
19 ноября глава Министерства обороны королевства Джон Хили утверждал, что «Янтарь» параллельно с картографированием подводных кабелей якобы направляет лазерные лучи на пилотов ВВС Великобритании.
15 ноября посольство России в Бухаресте также отвергло обвинения Румынии в нарушении воздушных границ российским беспилотником.