Люди забывают об уроках Второй мировой, заявил ветеран

«К нам прибывали люди, которые не прошли войну, и нам нужно было обучить их. В частности, я читал лекции и объяснял, как работает аппаратура, проводит занятия в классе и в поле. У нас просто не было возможности узнавать о международных событиях», — вспоминает ветеран.