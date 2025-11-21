Опрос показал, как россияне относятся к поиску новой работы

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Большинство россиян считают нормальной практикой заниматься поиском новой работы, не уволившись со старой, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
«Боязнь безработицы сильнее корпоративной лояльности: 58% россиян считают, что начинать поиск новой работы, не уволившись с предыдущей, — это нормальная практика, поскольку нельзя уходить в никуда», — показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.
Еще 30% допускают такой вариант, но только при условии, что работодатель предупрежден о поиске. Лишь 3% респондентов полагают, что такое поведение некорректно, а 9% затруднились с ответом.
Мужчин, считающих приемлемым тайный поиск работы, значительно больше, чем женщин: 67% против 50% соответственно. Женщины же чаще выступают за то, чтобы предупреждать работодателя (37% против 23% мужчин).
Молодежь до 35 лет реже старшего поколения поддерживает практику поиска вакансий за спиной нанимателя (54% против 64% среди опрошенных в возрасте старше 45 лет).