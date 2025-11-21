Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава новосибирского Союза отцов поддержал идею запрета детского шампанского

По его мнению, детское шампанское открывает ребенку дверь в мир «взрослых» ритуалов.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме активно обсуждается вопрос о введении ограничений на продажу детям безалкогольных напитков, которые имитируют спиртное. Глава новосибирского Союза отцов Сергей Майоров поддержал инициативу.

— Самое страшное в детском шампанском то, что оно открывает ребенку дверь в мир «взрослых» ритуалов, связанных с алкоголем. Сам по себе этот напиток, конечно, не сформирует у ребенка зависимость, но он послужит семенем, из которого прорастут опасные иллюзии и установки, — поделился он своим мнением с КП-Новосибирск.

Поэтому Сергей Майоров считает инициативу Госдумы правильной.