Глава новосибирского Союза отцов поддержал идею запрета детского шампанского

— Самое страшное в детском шампанском то, что оно открывает ребенку дверь в мир «взрослых» ритуалов, связанных с алкоголем. Сам по себе этот напиток, конечно, не сформирует у ребенка зависимость, но он послужит семенем, из которого прорастут опасные иллюзии и установки, — поделился он своим мнением с КП-Новосибирск.