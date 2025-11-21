Axios: Вашингтон готов менять план по урегулированию на Украине

Соединённые Штаты готовы вносить изменения в новый план урегулирования украинского конфликта «по мере его обсуждения», при этом американская сторона ожидает, что Киев серьёзно отнесётся к предложениям, сообщает Axios.
Американское издание ссылается на информацию, полученную от источника в администрации США.
«Чиновник настаивал на том, что это справедливое предложение, и США ожидают, что Украина будет взаимодействовать серьёзно и без промедлений», — говорится в сообщении.
По словам источника, США считают план «живым документом», изменения могут внесены после консультаций.
Кроме того, в материале сказано, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утвердил этот план, состоящий из 28 пунктов. В частности, в одном из них сказано, что «Украина проведёт выборы через 100 дней после утверждения плана».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф контактируют с РФ и Украиной по поводу мирного плана.
По данным Financial Times, Киев не согласен с рядом пунктов. При этом в Соединённых Штатах ожидают, что Зеленский план по Украине до четверга.