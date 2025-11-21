Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Вашингтон готов менять план по урегулированию на Украине

США считают план «живым документом», изменения могут внесены после консультаций.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты готовы вносить изменения в новый план урегулирования украинского конфликта «по мере его обсуждения», при этом американская сторона ожидает, что Киев серьёзно отнесётся к предложениям, сообщает Axios.

Американское издание ссылается на информацию, полученную от источника в администрации США.

«Чиновник настаивал на том, что это справедливое предложение, и США ожидают, что Украина будет взаимодействовать серьёзно и без промедлений», — говорится в сообщении.

По словам источника, США считают план «живым документом», изменения могут внесены после консультаций.

Кроме того, в материале сказано, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утвердил этот план, состоящий из 28 пунктов. В частности, в одном из них сказано, что «Украина проведёт выборы через 100 дней после утверждения плана».

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф контактируют с РФ и Украиной по поводу мирного плана.

По данным Financial Times, Киев не согласен с рядом пунктов. При этом в Соединённых Штатах ожидают, что Зеленский план по Украине до четверга.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше