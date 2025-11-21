Ричмонд
Новую двухуровневую смотровую площадку строят на левом берегу в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска началось создание масштабной двухуровневой смотровой площадки на левом берегу Оби. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своём Telegram-канале.

Источник: Сиб.фм

По словам градоначальника, с нового объекта откроется вид на реку Обь, метромост, правый берег, Михайловскую набережную и территорию ледовой «Арены». Неподалёку от строящегося объекта находится недавно открытый сквер и памятник Георгию Лыщинскому. Обустройство смотровой площадки станет продолжением благоустройства этой территории.

Первый этап работ уже завершен. В его рамках был построен смотровой круг диаметром 23 метра, уложена плиткой с мраморной крошкой, обустроен гранитный бордюр, а также проложена дорожка от улицы Немировича-Данченко.

Второй этап строительства запланирован на будущий год. Тогда появится второй смотровой круг диаметром 21 метр, новая дорожка, декоративное ограждение, малые архитектурные формы и тактильная плитка. Территория вокруг будет благоустроена, появится газон.

Мэр Новосибирска выразил уверенность, что после завершения всех работ эта площадка станет местом притяжения для горожан и туристов.