Врач объяснила, какие простые продукты сохранят здоровье зубов

— Нашим зубам, как и всему организму необходимы все витамины и минералы. Например, фтор — без него эмаль не в силах противостоять кариесу и кислоте, которая имеется в слюне. Источники фтора — вареная картошка, гречка, морская рыба, салат и укроп, хлеб из муки грубого помола и свежезаваренный чай, — отметила эксперт.