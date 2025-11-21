Врач объяснила, какие простые продукты сохранят здоровье зубов

Мечта о красивой улыбке невозможна без заботы о здоровье зубов через правильное питание. Врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с KP.RU объяснила, какие продукты особенно важны для крепких зубов и здоровых десен.
— Нашим зубам, как и всему организму необходимы все витамины и минералы. Например, фтор — без него эмаль не в силах противостоять кариесу и кислоте, которая имеется в слюне. Источники фтора — вареная картошка, гречка, морская рыба, салат и укроп, хлеб из муки грубого помола и свежезаваренный чай, — отметила эксперт.
Кроме основных элементов, витамин С укрепляет десны и предотвращает кровоточивость, витамин А участвует в выработке слюны, а витамин Е уменьшает воспаления десен. В рацион стоит включать шиповник, болгарский перец, грецкие орехи, морковь, шпинат, брокколи и растительные масла.
— Зубам также нужны железо и витамин B12. Их недостаток может вызвать истончение слоя слизистой, что может привести к появлению язв и воспалению языка (глосситу), нарушению кровообращения в деснах и пародонтозу (воспалению десен), — подчеркнула Денисенко.
По словам эксперта, регулярное поступление этих веществ с пищей помогает не только сохранить здоровье зубов и десен, но и улучшает общее состояние организма.