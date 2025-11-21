Новая схема мошенников: дипфейки чиновников с обещаниями допвыплат

Сообщается, что дипфейки приходят на электронную почту потенциальной жертвы, к письму также прикреплена ссылка. Если адресат переходит по ссылке, на его телефон загружается приложение, а через некоторое время ему звонит лже-консультант, который предлагает инвестировать сбережения под предлогом якобы «госконтракта». Заканчивается всё стандартно: жертву убеждают взять кредит и перевести средства на указанный мошенниками счёт.