Новая схема мошенников: дипфейки чиновников с обещаниями допвыплат

Мошенники рассылают дипфейки чиновников с обещаниями дополнительных выплат.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты придумали новую схему обмана россиян. Они используют дипфейки (поддельные видеозаписи, созданные при помощи ИИ) федеральных чиновников. На фальшивых видео чиновники якобы обещают «дополнительные выплаты» или «прибавку к зарплате», пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Сообщается, что дипфейки приходят на электронную почту потенциальной жертвы, к письму также прикреплена ссылка. Если адресат переходит по ссылке, на его телефон загружается приложение, а через некоторое время ему звонит лже-консультант, который предлагает инвестировать сбережения под предлогом якобы «госконтракта». Заканчивается всё стандартно: жертву убеждают взять кредит и перевести средства на указанный мошенниками счёт.

