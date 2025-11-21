Больше 1300 зараженных подсолнухов не пустили в Приморье из Китая

Крупная партия цветов из Китая не попала в Россию из-за опасного вредителя. Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз более 1300 срезов декоративных подсолнухов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Инспекторы осматривали большую партию цветов, почти 97 тысяч штук, на пункте контроля «Пограничный» в Приморском крае. Они заметили, что некоторые растения выглядели подозрительно и имели признаки заражения. Для точного анализа образцы цветов отправили в лабораторию.
Экспертиза подтвердила опасения. В срезах подсолнухов обнаружили западный цветочный трипс. Это крайне опасный карантинный вредитель, который угрожает сельскому хозяйству и цветоводству стран Евразийского союза. Трипс — это маленькое насекомое, которое высасывает соки из растений, приводит к их гибели и может переносить вирусы.
В результате было принято решение полностью запретить ввоз зараженной части партии, а это 1310 срезов подсолнухов. По выбору владельца цветы должны быть уничтожены.
Эта находка стала не первой в текущем году. С начала года опасный трипс находили в китайских цветах 87 раз. Всего из-за вредителя было забраковано более 560 тысяч цветов.