Детский сад в Алматы закрыли после скандального видео

В Алматы после скандального видео из детского сада работу учреждения приостановили, руководству детсада предписали устранить все нарушения, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Все произошло две недели назад. Родители рассказали, что в государственном дошкольном учреждении малышам подавали обеды с волосами и тараканами. Возмущенные мамочки предоставили видеозапись. Стены, пол и плита на кухне действительно кишат насекомыми. После скандала санврачи начали проверку. И по результатам экспертизы объявили о дезинсекции.

При этом деятельность садика приостановили на время. Как только кухню приведут в порядок, детский сад вновь распахнет свои двери. «В настоящее время в дошкольной организации проводятся комплексные мероприятия по дезинсекции и приведению условий в соответствие санитарным требованиям. Для обеспечения непрерывности дошкольного образования воспитанники временно распределены в другие детские сады города. Возобновление работы детского сада планируется после выполнения всех предписанных санитарных норм и получения разрешения контролирующих органов», — сообщили в управлении образования Алматы.