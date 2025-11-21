Детский сад в Алматы закрыли после скандального видео

Все произошло две недели назад. Родители рассказали, что в государственном дошкольном учреждении малышам подавали обеды с волосами и тараканами. Возмущенные мамочки предоставили видеозапись. Стены, пол и плита на кухне действительно кишат насекомыми. После скандала санврачи начали проверку. И по результатам экспертизы объявили о дезинсекции.
При этом деятельность садика приостановили на время. Как только кухню приведут в порядок, детский сад вновь распахнет свои двери. «В настоящее время в дошкольной организации проводятся комплексные мероприятия по дезинсекции и приведению условий в соответствие санитарным требованиям. Для обеспечения непрерывности дошкольного образования воспитанники временно распределены в другие детские сады города. Возобновление работы детского сада планируется после выполнения всех предписанных санитарных норм и получения разрешения контролирующих органов», — сообщили в управлении образования Алматы.