Правила поверки счётчиков изменились: что нужно знать собственникам

Главное новшество касается оформления документов, подтверждающих прохождение поверки, сообщает ИА DEITA.RU.
Ранее собственники получали бумажный акт, который служил доказательством того, что прибор учета пригоден к эксплуатации. Теперь же основной и единственно юридически значимый источник информации — это электронная запись в государственных информационных системах.
Иными словами, факт регистрации данных о поверке в электронной базе считается полностью подтверждающим исправность прибора. Изменения коснулись и процедуры передачи документов. Минстрой отменил обязательство для собственников лично приносить бумажные акты о поверке в управляющие компании, ТСЖ или другие жилищно-коммунальные организации.
Как пишет портал «Дом Mail», теперь достаточно обеспечить, чтобы сведения о проведенной поверке были своевременно занесены в государственную систему. За правильность и актуальность этих данных ответственны именно коммунальные организации, которые используют современную систему «Аршин».
Эта система с 2024 года связана с Федеральной информационной системой ЖКХ, что позволяет автоматически проверять действительность приборов учета. Процесс подтверждения работоспособности прибора предусматривает четкую последовательность действий.
Владелец жилья должен выбрать аккредитованную организацию, которая имеет сертификат на поверку именно его типа прибора. Перед началом процедуры рекомендуется зафиксировать текущие показания счетчика, сделать его фотографии, сфотографировать серийный номер, номер пломбы и общее состояние. Эти сведения могут пригодиться в случае возникновения споров или несоответствий.
По завершении поверки собственник получает бумажный акт (или протокол). Этот документ содержит реквизиты исполнителя (название, ИНН/ОГРН, подписи, печать), дату проведения поверки, результат (пригоден или нет), а также идентификационные данные счетчика и его текущие показания.
Исполнитель, прошедший аккредитацию, обязан внести все эти сведения в федеральную электронную базу «Аршин». После успешной загрузки данные становятся доступны для проверки коммунальных служб через ГИС ЖКХ.
Зачастую электронная запись появляется в системе в течение нескольких часов или рабочих дней. В редких случаях, из-за технических задержек, процесс может затянуться до двух недель. Несмотря на внедрение электронных технологий, сохраняется важность хранения бумажных оригиналов.
Владельцам рекомендуется сохранять дома акт или протокол поверки с полными реквизитами исполнителя, чек об оплате услуги, а также фотографии счетчика до и после поверки. Эти документы могут понадобиться в случае необходимости подтверждения информации или разрешения спорных ситуаций.