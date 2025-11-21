Правила поверки счётчиков изменились: что нужно знать собственникам

Владельцам рекомендуется сохранять дома акт или протокол поверки с полными реквизитами исполнителя, чек об оплате услуги, а также фотографии счетчика до и после поверки. Эти документы могут понадобиться в случае необходимости подтверждения информации или разрешения спорных ситуаций.