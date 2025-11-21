Омская область направит 29 млн рублей на поддержку будущих педагогов

В Омской области распределены дополнительные средства для поддержки студентов-целевиков и слушателей подготовительных курсов педагогических специальностей. Финансирование направлено в Знаменский, Любинский, Омский, Полтавский, Седельниковский, Таврический, Тарский, Тевризский районы и город Омск.
Это уже третье распределение субсидий в текущем году. С учётом ранее принятых решений общий объём финансирования этого направления достиг 29 млн рублей.
Поддержку получат 337 человек, включая выпускников школ, поступивших на целевые места, и студентов, заключивших договоры о целевом обучении. Программа направлена на привлечение молодых специалистов в систему образования региона и обеспечение педагогическими кадрами районных школ.
